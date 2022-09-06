عبدالله الراكان



اختتم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي مساء أول من أمس الموسم الصيفي للمركز وتكريم الفائزين في مسابقة «رحلة في الكويت». وقال مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بالتكليف بسام الفيلي إن المركز حريص على الاهتمام بفئة الأطفال والشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار والبحث العلمي.



وأضاف الفيلي في تصريح لـ«الأنباء» على هامش حفل ختام الموسم الصيفي للمركز وتكريم الفائزين في مسابقة «رحلة في الكويت» ان هذا الموسم من الأنشطة الحديثة بالمركز حيث أقام عدة فعاليات لفئات عمرية مختلفة، إضافة إلى افتتاح مواقع مختلفة لاستيعاب الموهوبين تلبية لأهداف المركز.



وأوضح أن المركز قدم هذا الصيف برامج متنوعة امتدت لشهر تقريبا منها الخاصة بالعلوم والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي بأسلوب تفاعلي وحماسي بين الطلبة لبث روح التعاون والتآخي لتشجيع العمل الجماعي المشترك. وأعرب عن أمله أن يكون هذا الموسم قد حقق أهدافه ومن أهمها تبادل الخبرات ودعم وتشجيع المبدعين والمبتكرين في شتى المجالات. وقام المركز بتكريم 16 فائزا وفائزة في مسابقة «رحلة في الكويت»، متوجا المتسابق حمد الحيص بالمركز الأول فيها إضافة إلى تكريم عدد من المتطوعين الذين قاموا بتدريب المتسابقين.