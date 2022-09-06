فترتا المد والجزر 6 ساعات لكل منهما و«وقفة الماية» في منتصفهما



تحدث الخبير الفلكي عادل المرزوق عن لفظتين اندثرتا من اللهجة الكويتية هما «السجي» و«الثبر» واللتين استبدلتا بـ «المد» و«الجزر» على التوالي، رغما ان اللفظتين عرفتا في الماضي وكان الآباء والأجداد يطلقونهما على حركة البحر والتيارات البحرية.



وأوضح المرزوق كل ما يتعلق بحركتي المد والجزر وارتباطهما بحركة القمر والشمس وأوقات «وقفة الماية» وحالات الفساد والحمل، وفيما يلي التفاصيل:



مياه بحر الكويت من الموضوعات المهمة والتي تتعلق بالفلك وهو موضوع كبير جدا وسبق لي ان كتبت عنه مرات عديدة في «الأنباء» قبل عدة سنوات، ولكن تردني بين فترة وأخرى استفسارات تتعلق بـ «السجي» وهي حركة المد و«الثبر» وهي حركة الجزر وهاتان الكلمتان مع الاسف اندثرتا ومسحتا من قاموس مصطلحات اللهجة الكويتية وأخذنا نسمع (المد والجزر) بدلا منهما الى درجة انه لا احد من ابناء جيل شباب اليوم يعرف معنى كلمتي (السجي والثبر) مع العلم انهما كلمتان عربيتان خالصتان فكلمة (السجي) تعني مد المياه في البحر وكلمة (الثبر) تعني انكماش او انخفاض منسوب المياه في البحر.



وسأدون هنا بعض الملاحظات التي تجيب عن بعض الاستفسارات المتعلقة بالبحر مثل اوقات المد (السجي) او اوقات الجزر (الثبر) مثلما كان يطلق عليهما الآباء والأجداد في الكويت بالماضي وكذلك الأوقات التي يكون فيها البحر قد دخل في فترة تيارات الحمل أو تيارات الفساد في المياه الكويتية، وهي كما يلي:



1- حركة المد والجزر (السجي والثبر) تعتمد اعتمادا كليا على حركة شروق القمر وغروبه ومتأثرة بجاذبية القمر.



2- تدخل الشمس بجاذبيتها كعامل مساعد لجاذبية القمر في حركة التيارات البحرية.



3- في بداية الشهر القمري (الشهر الهجري) يتقارب شروق القمر وغروبه مع شروق الشمس وغروبها ويكون تقريبا في نفس الوقت أو مقاربا له قد يسبقه أو يتأخر عنه بضع دقائق.



4- نتيجة لشروق القمر متزامنا مع شروق الشمس في أول الشهر القمري (الشهر الهجري) فيلاحظ أن المد الأعلى يكون في ساعات الظهر وهذه الفترة تسمى محليا (ماية الهلال).



5- تتكرر أيضا حركة المد الأعلى أو (ماية الهلال) في منتصف الشهر القمري وفي فترة الظهيرة أيضا.



6- يتأخر القمر في غروبه وشروقه في كل ليلة 51 دقيقة و26 ثانية بمعنى أن القمر يتأخر في الساعة الواحدة دقيقتين.



7- يكون وقت المد (فترة السجي) بعد شروق القمر بمدة تبلغ نحو (6) ساعات (25) دقيقة.



8- توجد فترة للمد أو (السجي) وتسمى المد الأول ثم تعقبها فترة للجزر أو (الثبر) وتسمى الجزر الأول ثم تعقبها فترة أخرى للمد وتسمى المد الثاني ثم تليها فترة للجزر تسمى الجزر الثاني.



9- فترات المد (السجي) وفترات الجزر (الثبر) مدة كل فترة من هذه الفترات هي (6) ساعات.



10- تتأخر كل فترة عن الأخرى في كل يوم تقريبا (13) دقيقة.



11- توجد فترة زمنية مدتها (40) دقيقة في منتصف فترة المد (السجي) أو فترة الجزر (الثبر) تسمى (وقفة الماية) وهي الوقت الذي يتحول فيها البحر من المد (السجي) إلى الجزر (الثبر) أو العكس وتعتبر هذه الفترة هي الوقت الجيد لصيد السمك.



12- تبدأ (وقفة الماية) في منتصف فترة المد (السجي) أو في منتصف فترة الجزر (الثبر).



13- في الشهر القمري (الشهر الهجري) توجد فترتان لتيارات فساد البحر الصالحة للصيد وفترتان اخريان لتيارات الحمل غير الصالحة للصيد.



14- الفترة الأولى هي فترة (تيارات الحمل) وهذه التيارات تكون شديدة السرعة وغير صالحة للصيد وتبدأ من يوم (27) من الشهر الهجري إلى نهاية يوم (4) من الشهر الهجري الجديد أو القادم وتكون مدتها (8) أيام.



15- الفترة الثانية هي فترة (تيارات فساد) وتكون فيها التيارات البحرية خفيفة السرعة وتكون صالحة للصيد وتبدأ من يوم (5) من الشهر الهجري وتستمر حتى يوم (11) من الشهر الهجري ومدتها (7) أيام.



16- الفترة الثالثة فترة (تيارات الحمل) وهي تيارات سريعة وغير صالحة للصيد وتبدأ من (12) من الشهر الهجري وتستمر حتى يوم (19) من نفس الشهر الهجري وتكون مدتها (8) أيام.



17- الفترة الرابعة والأخيرة فترة (تيارات فساد) وتكون فيها التيارات البحرية خفيفة السرعة وتكون صالحة للصيد وتبدأ من يوم (20) من الشهر الهجري وتستمر حتى يوم (26) من الشهر الهجري نفسه ومدتها (7) أيام.



وعادة في بداية الشهر الهجري يكون البحر في حالة الحمل والمد الأول يكون في ساعات الظهر يليه الجزر الأول يكون في ساعات غروب الشمس ويكون المد الثاني في منتصف الليل والجزر الثاني يكون في ساعات الفجر قبيل شروق الشمس.