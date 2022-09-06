يحيى حميدان



قال رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا إن مباراة اليوم أمام برقان في الجولة الثانية من دوري «زين» للدرجة الأولى لن تكون سهلة بالتأكيد ودائما ما تكون المباراة الأولى لأي فريق صعبة بعدما جنبنا الجدول خوض الجولة الأولى.

وأضاف الملا لـ «الأنباء» أن الجهاز الفني، بقيادة المدرب هاني الصقر ومساعديه، استغل الفرصة وتابع مباراة برقان أمام الشباب (0-0) ودرس وضع منافسنا اليوم لوضع الخطوط العريضة لتكتيك المواجهة.



وأشار الملا إلى أن صفوف «الأحمر والأسود» تبدو مكتملة باستثناء غياب الحارس أحمد الدوسري لمعاناته من الإصابة ووصل حاليا للمراحل الأخيرة من رحلة التجهيز، في حين سيعوضه القادم الجديد علي فاضل، كما أكد على جاهزية المدافع حسن خليفة لخوض لقاء «الذهبي» اليوم بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في الظهر خلال العام الماضي.