هادي العنزي



يغادر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء إلى معسكر خارجي منتصف سبتمبر الجاري لمدة أسبوعين، تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية الـ 34 لكرة السلة، التي تنطلق منافساتها من 5 حتى 15 أكتوبر المقبل في الكويت، اذ يفاضل الجهاز الإداري بين مصر وتركيا لإقامة المعسكر.



وفي هذا الصدد، ذكر المدرب المساعد لفريق كرة السلة بنادي الجهراء سعد الضامر لـ «الأنباء» أن الفريق بدأ تحضيراته للبطولة بداية أغسطس الماضي، ومضيفا: «يتدرب الفريق مكتمل العدد على فترتين صباحية ومسائية، وتشهد التدريبات اليومية التزاما كبيرا من جميع اللاعبين، وروحا عالية، ونأمل رفع رتم التحضير وصولا لأفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة بوقت كاف بقيادة المدرب أحمد الفران ومدرب اللياقة عبدالله حجازي».

وأشار الضامر إلى أن المحترف الأميركي إيلانو سينتظم في التدريبات بدءا من الأسبوع المقبل، فيما سينتظم اللبناني الدولي وائل عرقجي، والتونسي صالح الماجري في بداية المعسكر الخارجي، موضحا: «أبرم الجهاز الإداري عددا من الصفقات المحلية تدعيما لصفوف الفريق في جميع مسابقات الموسم الحالي، حيث جدد التعاقد مع أحمد سعود، وعبدالرحمن جمعة، فيما تعاقد مع عبدالله الصراف، وحسين الخباز، ومحمد اشكناني، ونأمل المنافسة على المراكز الأولى في جميع البطولات».

وتوقع الضامر أن تشهد البطولة العربية أفضل نسخها في الكويت، مبينا: «نحن بصدد بطولة نخبة عربية، تحضيرات الفرق المشاركة بأفضل صورها، بحسب المتوافر من معلومات، وأغلبها استعان بلاعبين من طراز دولي رفيع، بالإضافة إلى أن مشاركة الاتحاد السكندري بطل أفريقيا والأهلي المصري بطل النسخة السابقة، وبيروت اللبناني أحد أفضل في القارة الآسيوية، والكويت بطل الخليج ووصيف العرب، وكاظمة، وهذا من شأنه أن يرفع المستوى الفني إلى أفضل مراحله، فضلا عن صعوبة توقع هوية الفرق الأربعة المرشحة للدور قبل النهائي، وفيما يتعلق بالجهراء فنطمح للمنافسة على المراكز الأولى، وسنأخذ البطولة خطوة بخطوة».