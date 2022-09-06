مبارك الخالدي



تنطلق مساء اليوم الجولة الثانية من منافسات دوري زين للدرجة الأولى بإقامة مباراتين، حيث يدشن خيطان ظهوره في المسابقة بمواجهة برقان صاحب النقطة الواحدة في الـ 6.35 مساء على ستاد الشباب بالأحمدي، فيما يصطدم في اللقاء الآخر اليرموك (المتصدر) برصيد 3 نقاط مع الشباب بنقطة واحدة في الـ 9 مساء على ستاد عبدالله الخليفة، فيما يغيب عن مواجهات هذه الجولة فريق الصليبخات بلا رصيد من النقاط للراحة.



وبشكل عام يسعى اليرموك اليوم لعبور محطة الضيوف الشباب وتسجيل الانتصار الثاني على التوالي فيما يأمل الشباب تحقيق انتصاره الأول، الأمر الذي يرفع من وتيرة المباراة.



بينما وعلى ستاد الشباب، فلن تكون الأمور أقل ندية حيث يأمل فريق خيطان تسجيل بداية إيجابية أمام خصم عنيد وعادة ما تتميز لقاءات الفريقين بالقوة والإثارة.