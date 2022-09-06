كشف المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم في نادي القادسية صالح الشيخ، السبب وراء غياب اللاعبين سلمان البوص ومحمد خليل، عن تشكيلة «الأصفر» في المباريات التي خاضها بالدوري حتى الآن، موضحا أن البوص وخليل ملتزمان بالتدريبات، إلا أنهما في حاجة لمزيد من الوقت للوصول للجاهزية المطلوبة، مؤكدا أن الثقة كبيرة في اللاعبين، وقدرتهما على التواجد ضمن حسابات الفريق مستقبلا.



وكان القادسية قد واجه الساحل والفحيحيل في الجولتين الماضيتين، ونجح في تحقيق الفوز والوصول إلى صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة. واعترف الشيخ أن غياب البوص عن خوض المباريات الرسمية على مدار موسم كامل أثر على مستوى اللاعب. وكان البوص قد واجه صعوبات في التسجيل ضمن قائمة «الأصفر» في الموسم الماضي، وهو ما حرمه من التواجد في المباريات الرسمية. جدير بالذكر أن القادسية ينتظر مواجهة من العيار الثقيل الجمعة المقبل أمام كاظمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري «زين» الممتاز.