

حلت 8 شركات كويتية ضمن قائمة «أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2022» التي تصدرها مجلة فوربس العالمية، وضمت الشركات الثمانية: صناعات الغانم، ومجموعة الشايع، ومجموعة مراد يوسف بهبهاني، والساير القابضة، ومجموعة بوخمسين القابضة، ومجموعة الملا، ومجموعة بودي، ومجموعة معرفي.

وتعمل الشركات العائلية العربية بالشرق الأوسط، على تنشيط استثماراتها في قطاعات عديدة هذا العام، كالبيع بالتجزئة والعقارات والطاقة والصناعة، بعد التعافي النسبي من آثار الجائحة، وتطور هذه الشركات أعمالها باستمرار، إذ بالتزامن مع إدارة استثماراتها التقليدية، اتجه الكثير منها نحو قطاعات جديدة، كالاستثمار في الشركات الناشئة، أو تأسيس شركاتها الخاصة بها.

كما شرعت بعض الشركات في قائمة «أقوى 100 شركة عائلية عربية 2022» بتغيير سياساتها المركزية في الإدارة، بعد انضمام الجيل الثالث وما بعده من العائلة لإدارة الأعمال، بل بدأت بعض الشركات في التخطيط للمستقبل والفصل بين الملكية والإدارة، بينما اتجه بعضها الآخر لإدراج شركاتها الرئيسية أو التابعة الكبرى بأسواق المال.

كذلك تتميز الشركات العائلية بتنويع استثماراتها، فمن بين أقوى 100 شركة عائلية هذا العام، 89% منها تعمل في قطاعات متنوعة، وتهيمن الشركات السعودية على القائمة بـ 37 شركة، تليها الإمارات بـ 25 شركة، والكويت بـ 8 شركات.. وفيما يلي نستعرض الشركات الكويتية ضمن قائمة فوربس:

1- مجموعة الشايع

القطاع: التجزئة

تاريخ التأسيس: 1890

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي: محمد الشايع

تملك المجموعة وتدير أكثر من 4 آلاف متجر ومقهى ومطعم ووجهة ترفيهية، بالإضافة إلى أكثر من 100 موقع وتطبيق للتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا. وتوظف المجموعة أكثر من 50 ألف شخص. في عام 2021، افتتحت المجموعة 350 متجرا جديدا، وتدير علامات تجارية مثل (Starbucks) و(H&M) و(Mothercare) و(Debenhams) و(American Eagle Outfitters)، في حين تملك العائلة 34.1% من شركة المباني بقيمة تبلغ 1.1 مليار دولار في أغسطس 2022، وفي مارس2022، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) لتحقيق التنمية المستدامة.

2- صناعات الغانم

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1932

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي: قتيبة يوسف الغانم

أسس يوسف الغانم صناعات الغانم عام 1932. واليوم، توظف أكثر من 14 ألف شخص. وتضم محفظة المجموعة أكثر من 30 شركة و300 علامة تجارية عالمية في قطاعات السيارات والهندسة والأغذية والمشروبات والصناعة والتوزيع والتمويل والنقل والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة. كما تملك صناعات الغانم أيضا كلا من: صفاة هوم وX-cite للإلكترونيات، وتبيع سيارات جنرال موتورز وفورد في الكويت. في نوفمبر 2021، رفعت الشركة من القدرة التصنيعية لأنظمة بناء كيربي في الهند، من 200 ألف طن متري إلى 300 ألف طن متري سنويا.

3- مراد يوسف بهبهاني

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1935

رئيس مجلس الإدارة: علي مراد بهبهاني

أسست المجموعة في الأصل كموزع معتمد لساعات أوميغا. وتمثل اليوم أكثر من 100 علامة تجارية عالمية في الكويت، بما في ذلك (Volkswagen) و(Porsche) و(Samsonite) و(Cartier). تملك المجموعة 8 صالات عرض لعلامات تجارية عدة، و13 بوتيكا في الكويت. ومنذ أغسطس 2022، تملك العائلة 5.5% من بنك الخليج بقيمة 193.4 مليون دولار، و37.9% من البنك الأهلي الكويتي بقيمة 752.8 مليون دولار، و16.6% من عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان بقيمة 78 مليون دولار.

4- مجموعة الملا

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1965

رئيس مجلس الإدارة: نجيب الملا

أسس عبدالله صالح مجموعة الملا، التي يعمل لديها أكثر من 15 ألف شخص. وتعمل من خلال 40 شركة تابعة، كما تمثل أكثر من 200 علامة تجارية. لدى المجموعة أعمال في الكويت والعراق وسلطنة عمان والإمارات وقطر والهند ومصر. وتعد شركة الملا وبهبهاني للسيارات هي الموزع المعتمد لعلامات: دودج وجيب ورام وكرايسلر وفيات وألفا روميو وأبارث في الكويت. كما أن المجموعة هي الوكيل الوحيد لمرسيدس بنز في الدولة.

5- مجموعة الساير القابضة

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1954

رئيس مجلس الإدارة: فيصل بدر الساير

أسست عائلة الساير أعمالها في قطاع المواد الغذائية في ثلاثينات القرن الماضي. وبعد اكتشاف النفط في الكويت، حولت العائلة تركيزها، حيث أنشئت مجموعة الساير القابضة في عام 1954. ثم بعد مرور عام واحد، أصبحت ثاني ممثل لعلامة تويوتا في العالم العربي. وتغطي المجموعة قطاعات متعددة، بما في ذلك المعدات الثقيلة، والنقل، والمعدات الصناعية، والمركبات والأدوات الخاصة، والتمويل والاستثمار والعقارات، والتأمين والتكنولوجيا. وتملك المجموعة أكثر من 10% من بنك وربة، بقيمة 159.2 مليون دولار في أغسطس 2022.

6- مجموعة بودي

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1954

رئيس مجلس الإدارة: جاسم بودي

أسست (BoodaiCorp) بوصفها شركة تجارية تعمل في تزويد المعدات للشركات بقطاع النفط في الكويت. ويعمل لدى المجموعة اليوم 7 آلاف شخص، وتقدم خدماتها لأكثر من 15 مليون عميل. فيما تشمل أعمالها قطاعات مثل: التجارة والإعلام والنقل العام، والطيران التجاري وخدمات الطيران، والخدمات اللوجستية والهندسة والإنشاءات. لدى المجموعة استثمارات في قناة الراي الفضائية في الكويت، بالإضافة إلى (سيتي باص)، وشركة أطلس التجارية، وشركة إسمنت الهلال، وطيران الجزيرة التي تملك المجموعة فيها حصة تبلغ 54.4%.

7- بوخمسين القابضة

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1957

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة: جواد أحمد بوخمسين

أسست مجموعة بوخمسين القابضة تحت اسم مؤسسة جواد بوخمسين التجارية، لتعمل في مجال التجارة والعقارات والبناء. ثم توسعت لاحقا لتشمل التمويل والمصارف والضيافة والسفر والسياحة، والإنتاج الصناعي والإعلام والاتصالات والهندسة المدنية. وفي قطاع الإعلام، تعد المجموعة المساهم الأساسي في شركة الكويتية للكيبل التلفزيوني، وتملك مجموعة البركة الإعلامية. أما في القطاع المصرفي، فشاركت بوخمسين في تأسيس بنك الكويت الدولي، وتملك 35.87% من أسهمه، تقدر بقيمة 294.7 مليون دولار، حسب بيانات أغسطس 2022. كما تملك 48.24% من الشركة العربية العقارية و61.12% من شركة وربة للتأمين. ولدى المجموعة أيضا أسهم في البنك المصري الخليجي وبنك قطر الأول.

8- مجموعة معرفي

القطاع: متنوع

تاريخ التأسيس: 1919

رئيس مجلس الإدارة: عبد الإله محمد رفيع معرفي

أسس المجموعة محمد رفيع حسين معرفي، وتوسعت منذ إنشائها لتعمل في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الضيافة والعقارات والصناعة والأنظمة السمعية والبصرية وأنظمة الطاقة ومراكز البيانات. ولدى المجموعة 30 شركة تابعة، وأكثر من 300 علامة تجارية، كما توظف أكثر من 1500 شخص. وتشمل الشركات التابعة لها: شركة الأولى للفنادق، و(Radisson Blue Hotel Kuwait) وفندق الواحة، وشركة كابيتال الكويت العقارية، والشركة الأولى القابضة، وشركة وارة للإنشاءات ومجموعة الرياض. في فبراير 2022، نظمت مجموعة معرفي حملة تطوعية لإزالة النفايات المطمورة على طول الشاطئ، تحت اسم (إحياء شاطئ عشيرج) بالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.