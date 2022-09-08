في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المتعاملين، وتعزيز المشاركة الفعالة للمستثمرين بكافة فئاتهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، واستنادا إلى القرار رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وتحديدا ما جاء في المادة (1-11) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية والتي تنص على الآتي: «يجوز للشركات المدرجة استخدام النظام الإلكتروني لحضور الجمعيات العامة، وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، وعلى الأخص في نطاق حماية حقوق الأقلية إلزام أي من الشركات المدرجة باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة، وفي جميع الأحوال يكون حق الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة».



ويتعين على جميع الشركات المدرجة في السوق الأول استخدام النظام الإلكتروني للمشاركة والذي توفره الشركة الكويتية للمقاصة لتمكين مساهمي الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضورهم شخصيا، وذلك لجميع الجمعيات العامة التي ستعقد اعتبارا من تاريخ 2 أكتوبر المقبل.