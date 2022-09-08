محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أنه من المتوقع أن يتم إنجاز مشروع خط أنابيب الغاز التابع لشركة نفط الكويت والبالغة تكلفته 480 مليون دولار، والذي يربط شمال الكويت بمصفاة ميناء الأحمدي، قبل نهاية العام، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية.



وقال أحد المصادر «من المتوقع أن يكتمل انجاز الأعمال الميكانيكية في المشروع وأن يبدأ تشغيله قبل نهاية العام».



وقال مصدر آخر «قامت شركة نفط الكويت بالفعل بتمديد الوقت المتاح للشركة لإكمال المشروع، ولكن لا يتوقع أن تكون هناك حاجة للمزيد من التمديدات الزمنية».



وكانت شركة «لارسن آند توبرو» الهندية قد فازت بالعقد في أبريل 2019. ومنذ ذلك الحين، أصبحت خطوط أنابيب الغاز أولوية إستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.



واضافت «ميد» انه حتى هذا الوقت من العام الحالي، فقد تمت ترسية عقود تبلغ قيمتها المجمعة نحو 8 مليارات دولار لتسجل بالتالي ارتفاعا نسبته 959% عن قيمة العقود التي أرسيت في عام 2019 والتي بلغت 755 مليون دولار فقط وفقا لمجلة «ميد بروجكتس» التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية.



وتحدثت صحف محلية في وقت سابق من هذا العام عن حصول شركة نفط الكويت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على تمديد عقد المشروع لمدة 240 يوما تقريبا لتنتهي في 26 ديسمبر 2022. ويتضمن المشروع بناء خط أنابيب غاز بطول 145 كيلومترا مع المرافق المرتبطة به لتزويد مصفاة ميناء الأحمدي من حقول الغاز الحدودية في شمال الكويت.



وتم تنفيذ أعمال الهندسة الأولية والتصميمات الخاصة بالمشروع من قبل مجموعة وود غرب البريطانية، فيما اضطلعت شركة «تكنيب» الفرنسية بدور مستشار إدارة المشروع.