كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتكثيف جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية فضلا عن الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها، مشيرة إلى أن هذه الجولات أسفرت عن توجيه 19 إنذارا هندسيا.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن الجولات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 8/21 إلى 9/2 قد أسفرت عن الكشف على 105 محلات تجارية وسوق مركزي وجمعية تعاونية، ورفع وإزالة 72 إعلانا عشوائيا مختلف الأحجام بالمخالفة للائحة الإعلانات يشوه المنظر الجمالي ويعوق الرؤية عن قائدي المركبات وتحرير 15 مخالفة لمحلات تجارية تضمنت مخالفتين إضافة إعلان من دون ترخيص، مخالفتين فتح وإدارة محل دون ترخيص و3 مخالفات لعدم تجديد ترخيص الإعلان، مخالفتين تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية إلى جانب تحرير 7 مخالفات نظافة بالإضافة إلى توجيه 9 إنذارات هندسيا لعقارات وجار متابعتها، وذلك من خلال طلب مراجعة وإحضار التراخيص الهندسية والمخططات، فضلا عن توجيه 10 إنذارات لمقار انتخابية خلال الكشف على المقار الانتخابية للتأكد من التراخيص وجار متابعتها.



ودعا الهاجري أصحاب العقارات والمحلات التجارية الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الإغلاق الإداري، كما دعا المرشحين لعضوية مجلس الأمة الى عدم وضع إعلانات عشوائية في الطرق والمناطق المحيطة والالتزام بالاشتراطات والضوابط الخاصة بترخيص الإعلانات المقررة في ضوء القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الإعلانات وتعديلاتها، مؤكدا على تكثيف الجولات الميدانية الصباحية والمسائية لرصد وإزالة أي إعلان مخالف.