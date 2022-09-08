

بداح العنزي



أحالت لجنة الفروانية خلال اجتماعها امس برئاسة خالد المطيري كتاب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن اقتراح مبان ومواقف متعددة الأدوار وجسر مشاة لطلبة كلية التربية الأساسية في العارضية الى الجهاز التنفيذي لاعداد تقرير مفصل للجنة.



وقال المطيري إن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 16 بمنطقة الرقعي.



ولفت الى أن اللجنة أحالت طلب الإدارة العامة للإطفاء تخصيص موقع وقاية الفروانية ومواقف سيارات ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية الى الجهاز التنفيذي لاعداد تقرير للجنة، كما وافقت على الكتاب المقدم من مختار منطقة العمرية سعد الطشة بشأن ضرورة تنظيم الساحة الواقعة شمال روضة ابن حزم وتحويلها إلى مواقف منظمة مرتبة بمنطقة العمرية قطعة 5.