

عبدالله الراكان



وجهت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس باستثناء مفتشي النظافة من سكان المناطق المستثناة من ديوان الخدمة المدنية، وهي: صباح الأحمد السكنية، وصباح الأحمد البحرية، والوفرة، والخيران، على أن تتم إعادة توزيعهم لمواقع أخرى بالقرب من مناطق سكنهم، وكذلك من يرعى معاقا، ومن لديه أسباب شخصية يتقدم بطلب ويشرح حالته ليتم البت فيها.



وكانت مجموعة من مفتشي إدارة النظافة وإشغالات الطرق قد ‏اعتصمت في مقر البلدية أمس احتجاجا على قرارات نقلهم من أماكن عملهم، مطالبين بلقاء د.رنا الفارس لنقل اعتراضهم على القرار الذي طال أعدادا كبيرة منهم.



واعتبر المعتصمون أن قرار النقل جاء دون مبرر واضح، موضحين أن الكثيرين منهم شملتهم حركة الترقية بالاختيار التي تمت مؤخرا في البلدية نظرا لكفاءتهم وإخلاصهم في العمل وتمت ترقيتهم بناء على الترشيح من رؤسائهم المباشرين ما سيترتب عليه الكثير من طلبات النقل والندب إلى إدارات وأقسام أخرى، وسيؤدي إلى حرمان العديد من أبناء البلدية من بدلاتهم المالية التي أصبحت من أساسيات حياتهم المعيشية وترتب عليها بعض الأمور المالية الأسرية وهي من حقوقهم المكتسبة منذ توليهم مهامهم، متسائلين عن كيفية صدور القرار دون مراعاة مقار سكنهم ووسائل انتقالهم إلى أماكن عملهم المنقولين إليها.