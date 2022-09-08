بدل «ضبطية قضائية» للمفتشين المختصين بتحرير مخالفات البناء

تمكين مفتشات البلدية من العمل وفق نظام النوبات قريباً

طرح مناقصة لتوفير مركبات لتنقل موظفي بلديات المحافظات



بداح العنزي



دعت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس ديوان الخدمة المدنية الى منح عدد من البدلات (خطر، عدوى، تلوث، ضوضاء) لمفتشي النظافة والإعلانات والأسواق وردم النفايات وإزالة المخالفات.



وقالت د.الفارس في كتاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه: نظرا لما تبين لنا خلال الجولات الميدانية التي قمنا بها بمختلف المحافظات لمتابعة أعمال خطة العمل الخاصة بحملة «معا لكويت نظيفة» والتي تم اطلاقها بداية شهر اغسطس 2022 من طبيعة عمل لموظفي البلدية العاملين في ادارة النظافة والسلامة وكذلك مفتشو الاعلانات والاسواق وردم النفايات وإزالة المخالفات في بلدية الكويت وتعرضهم اثناء تأدية مهام اعمالهم للخطر والعدوى والتلوث والضوضاء، وحيث ان اعمال الموظفين العاملين في الإدارات المشار إليها اعلاه تتضمن الاشراف على نقل النفايات المنزلية والإنشائية والرقابة على النظافة العامة لكافة الانشطة التجارية والصناعية والمناطق الحرفية والطرق والميادين بكافة المناطق وكذلك الاشراف على اعمال ردم النفايات.



ولمقتضيات مصلحة العمل ولتحفيز اخواتنا واخواننا العاملين في الادارات المشار اليها اعلاه، يرجى التكرم بالموافقة على منح بدل الخطر وبدل العدوى وبدل التلوث وبدل الضوضاء للموظفين العاملين بالإدارات المذكورة والواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2012 بشأن منح تلك البدلات للعاملين في بعض الجهات الحكومية.



كما نرجو الموافقة على منح المفتشين حاملي الضبطية القضائية (بدل ضبطية قضائية) لتحرير المخالفات بناء على قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 ولائحة النظافة العامة.



كما نأمل التكرم بالنظر في زيادة كادر التفتيش الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2015.



من جانب آخر، أحالت د.الفارس كتابا الى مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي بصفة عاجلة لتمكين المفتشات العاملات في البلدية من العمل بنظام النوبة.



وقالت د.الفارس في كتابها: نظرا للدور المهم الذي تقوم به اخواتنا الفاضلات المفتشات العاملات في بلدية الكويت والذي يتطلب منا جميعا دعمهم وتمكينهم، يرجى التكرم بعمل اللازم نحو تكليف المفتشات بالعمل بنظام النوبة اسوة بإخوانهم المفتشين وذلك وفق اللوائح والنظم المتبعة. مع اعتبار الموضوع مهما جدا وعاجلا.



كما دعت د.الفارس في كتاب آخر مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي الى توفير مركبات لمراكز البلدية المختلفة بأفرع البلدية بالمحافظات.



وقالت د.الفارس في كتابها: نظرا لما تبين لنا خلال الجولات الميدانية التي قمنا بها بمختلف المحافظات لمتابعة اعمال خطة العمل الخاصة بحملة «معا لكويت نظيفة» والتي تم اطلاقها بداية شهر اغسطس 2022 من طبيعة عمل لموظفي البلدية العاملين في إدارة النظافة والسلامة وشؤون البيئة، وحيث ان اعمال الموظفين العاملين في الإدارات المشار اليها اعلاه تتضمن الاشراف على نقل النفايات المنزلية والإنشائية والرقابة على النظافة العامة لكافة الانشطة التجارية والصناعية والمــــناطــق الحــــرفية والطرق والميادين بكافة المناطق وكذلك الاشراف على اعمال ردم النفايات، وحيث تبين لنا اثناء الجولات الميدانية للمراكز عدم وجود مركبات خاصة بالبلدية في هذه المراكز، ولمقتضيات مصلحة العمل، يرجى التكرم بسرعة العمل على الاعداد لطرح مناقصة تتضمن توفير عدد لا يقل عن 2 مركبة لكل مركز بلدية، وذلك لاستخدامها من قبل موظفي المراكز لمتابعة اعمال البلدية. مع مراعاة اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بطرح المناقصة من الاعداد للميزانية وغيره من المخاطبات اللازمة وفق اللوائح والنظم المتبعة مع اعتبار الموضوع مهما وعاجلا.