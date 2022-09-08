أعلنت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) عن اختتام فعاليات دورتها الصيفية السادسة لعام للحلقات والمراكز القرآنية والتي شارك بها 1870 طالب وطالبة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية م أحمد المرشد: بحمد الله وفضله اختتمت جمعية حفاظ الدورة الصيفية السادسة بنجاح، حيث استمرت ثلاثة شهور بدأت من يوم 1 يونيو واختتمت يوم 8 سبتمبر بإجراء اختبارات الطلبة المشاركين ، وقد بلغ عددهم 1870 طالب وطالبة، وفي نهاية الدورة تم إطلاق اختبار لقياس إنجاز الطلاب في حفظ القرآن الكريم بالإضافة إلى مستوى التقدم في برنامج الدورة.

وأضاف: تميزت هذه الدورة بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي أكسبت الطلبة الفائدة القرآنية والتربوية ، فقد تضمنت برنامجا تربويا وترفيهيا متميزا موجه للطلبة والطالبات ، وقد تم إعداد المواد التربوية المناسبة للبرنامج وتكليف المحاضرين التربويين المتخصصين بتقديمها لشغل أوقات أبنائنا الطلاب بالنافع والمفيد .

وأشار إلى أن برنامج الدورة اشتمل على عدة لقاءات ترفيهية تساعد الطلاب من خلال المسابقات المتنوعة وفقرات اكتشاف المواهب والألعاب الحركية والذهنية .

وختم المرشد بدعاء المولى عز وجل أن يكتب الأجر للمحسنين الكرام الذين ساهموا في مشاريع وبرامج جمعية حفاظ الخيرية والإنسانية ، مشيراً إلى استمرار الجمعية في استقبال صدقات وزكوات أهل الخير عبر موقع الجمعية على الإنترنت hofath.org