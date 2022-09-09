قال مرشح الدائرة الخامسة فلاح السبيعي إن إصلاح النظام التعليمي في الكويت وتطويره بات ضرورة ملحة حتى لا ينشأ جيل يحمل شهادات بلا علم في ظل تردي جودة التعليم في شتى مناحيه وسوء التخطيط لدى وزارة التربية وجامعة الكويت ووزارة التعليم العالي. وأضاف السبيعي في تصريح صحافي ان جامعة الكويت يجب أن تكون قادرة ولديها الخطط التي تساعد على استيعاب الأعداد الكبيرة التي تتخرج في الثانوية العامة سنويا، بدلا من الابتعاث الخارجي وسفر شبابنا بغرض الالتحاق بتخصصات جامعية لا تستحق عناء الغربة وتكاليفها الباهظة. وأوضح السبيعي أن نسب القبول العالية التي وضعتها جامعة الكويت كحل لعدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من خريجي الثانوية العامة تؤكد سوء التخطيط لدى المسؤولين، الأمر الذي يشكل هاجسا يؤرق الطلاب وذويهم مما يستوجب العمل على وضع خطة مدروسة تلتزم بها التربية وجامعة الكويت ووزارة التعليم العالي لحل وزارة هذه المشكلة التي يعاني منها كل أسرة كويتية.



وشدد على ضرورة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.