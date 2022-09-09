قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة النائب السابق م.أحمد الحمد إن المرحلة القادمة تتطلب من النواب رؤية واضحة لمستقبل الوطن والمواطن، وتعاونا وثيقا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين على حد سواء بعيدا عن التجاذبات السياسية والمواقف النيابية المتشنجة والاستجوابات الشخصانية التي أدت فيما سبق الى الصدام المستمر بين المستجوبين والحكومة مما عطل إنجازات كثيرة كانت مستحقة ومطلوبة من المجلس والحكومة معا.



وأكد الحمد أنه متفائل بأن تشهد المرحلة المقبلة تصحيحا للعلاقة بين السلطتين وأن تتسم بالتعاون والإنجاز المطلوب بما يحقق تطلعات المواطنين ويكرس الوحدة الوطنية المأمولة.