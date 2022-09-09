الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن بيع أكثر من 2.45 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم بقطر، التي تقام منافساتها للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط، ما يؤكد تصاعد الحماس للبطولة لدى المشجعين من أنحاء العالم، قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق المهرجان الكروي التاريخي في 20 نوفمبر المقبل.



وأشارت أرقام «فيفا» إلى أن مرحلة المبيعات الماضية خلال شهري يوليو وأغسطس شهدت بيع أكثر من 500 ألف تذكرة، فيما سيجري الإعلان عن المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر أواخر الشهر الجاري، على أن تبدأ قريبا إتاحة تذاكر المونديال للشراء عبر منافذ البيع في أنحاء قطر.



وبإمكان كل مشجع من حاملي التذاكر دعوة ما يصل إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر للدخول إلى قطر، مع تطبيق الحد الأدنى من رسوم دخول المشجعين الذين لا يحملون تذاكر، ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر، ومن المقرر إتاحة ذلك تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من مبيعات التذاكر أواخر الشهر الجاري.



وأعرب المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث م.ياسر الجمال، عن سعادته بالأرقام المرتفعة لمبيعات تذاكر مباريات البطولة، وتطلعه للترحيب بمشجعي كرة القدم من حول العالم، في الاحتفالية الكروية العالمية، مع اقتراب انطلاق صافرة البداية في نوفمبر المقبل.



وأضاف: سعداء بنتائج مبيعات التذاكر، ونحن على بعد أسابيع قليلة من انطلاق أكبر حدث رياضي على أرض قطر، ولأول مرة في منطقتنا ويسرنا الترحيب بالمشجعين من أنحاء المعمورة في حدث عالمي يستقطب الجمهور المتحمس لهذه اللعبة الرائعة.