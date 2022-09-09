الدوحة - فريد عبدالباقي



تترقب الجماهير العربية، القمة التي تجمع الهلال بطل الدوري السعودي والزمالك بطل الدوري المصري، في لقاء مرتقب بنكهة «آفروآسيوية» في الـ 9:00 مساء اليوم على كأس «سوبر لوسيل» في إطار تدشين ستاد لوسيل أكبر ملاعب مونديال قطر 2022، الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج، والذي سيشهد إقامة نهائي المونديال في 18 ديسمبر المقبل، على أن يسبق اللقاء حفل غنائي للنجم الكبير عمرو دياب.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء الذي يقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حضور رئيس «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو، ووزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي، ورئيس الاتحادين المصري والسعودي بالإضافة إلى عدد من نجوم الكرة العربية والعالمية.



الكأس من الذهب والفضة وكشفت قنوات الكأس القطرية عن مجسم الكأس المخصص لسوبر لوسيل، اذ نشرت عبر حسابها على «تويتر»، صورة لمجسم كأس لوسيل حيث يقدر وزنه بـ 4 كيلوغرامات، وقد تم تصنيعه كاملا من الذهب والفضة، ويحمل قاعدة سوداء، وفي الأعلى مجسما صغيرا لملعب لوسيل.