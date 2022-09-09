القاهرة - سامي عبدالفتاح



يستهل نادي فيوتشر بقيادة المدرب علي ماهر غدا، أولى مشاركاته في البطولات الأفريقية في تاريخ النادي الحديث، وذلك بمواجهة مضيفه الأوغندي بول جينجا، في لقاء الذهاب للدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية التي ستقام في الـ 4 عصرا بتوقيت الكويت.



وبالأمس، واصل فيوتشر تدريباته في العاصمة الأوغندية، وسط أجواء ممطرة على ملعب سانت ماري الذي يستضيف اللقاء، وكان ماهر قد عقد محاضرة مع اللاعبين قبل المران الأساسي.



إلى ذلك، طالب البرتغالي روي فيتوريا والبرازيلي روجيريو ميكالي المديران الفنيان للمنتخبين المصري الأول والأولمبي، من المعاونين متابعة مباراتي الزمالك في كأس لوسيل اليوم، ومباراة فيوتشر في الكونفيدرالية، للاستقرار على الأسماء المحتملة للانضمام لمعسكر المنتخبين في النصف الثاني من هذا الشهر، كما استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، على استدعاء الحارسين المحترفين أحمد نادر السيد لاعب فيزيلا البرتغالي، وعلي نادر لاعب الخور القطري للانضمام للمعسكر الثاني للمنتخب.



إلى ذلك، أتم مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق لمدة موسم واحد. جدير بالذكر أن جلال سبق وتولى قيادة المصري وذلك خلال الفترة ما بين منتصف ديسمبر 2018 حتى فبراير 2020، حيث نجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز الرابع بالدوري والتأهل إلى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي وصل خلالها الفريق إلى ربع النهائي.



من جانبه، أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع المدرب الصربي زوران مانويلوفيتش عقب فسخ عقده مع سيمبا التنزاني، خلفا للمدرب الموقت محمد عمر. وقاد مانويلوفيتش شباب بلوزداد الى إحراز لقب الدوري الجزائري في 2021 وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما تأهل مع الوداد المغربي لنصف نهائي البطولة العربية 2019، بعد إحرازه لقب الدوري الأنغولي مع بريميرو دي أغوستو في 2018 وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.