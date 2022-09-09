الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أشعل الدحيل وصيف النسخة الماضية الصراع على لقب الدوري القطري بفوزه على قطر بنتيجة 3-0، أمس الاول في ختام الجولة السادسة من الدوري القطري. وبهذه النتيجة قفز الدحيل إلى وصافة الدوري برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر العربي (15 نقطة) فيما توقف رصيد قطر عند 7 نقاط.



وأعاد نادي الدحيل تسجيل لاعبه التونسي فرجاني ساسي مجددا في قائمة الفريق بدلا من البلجيكي إدميلسون جونيور الذي يغيب عن الفريق منذ لقاء الريان في الجولة الثالثة، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب البلجيكي إصابته في أربطة الكاحل وهو ما يستوجب خضوعه للراحة والتأهيل خلال الفترة القادمة. وكان الدحيل رفع اسم ساسي بعد إصابته في العضلة الخلفية بالجولة الأولى ليتم استبداله بالمحترف الجزائري عدلان قديورة.



وشهدت الجولة السادسة مفاجأة من العيار الثقيل عندما حقق المرخية الوافد الجديد، فوزا غاليا على الريان 2-1. وبهذا الانتصار الثمين رفع المرخية رصيده إلى 8 نقاط، وفيما تلقى الريان الهزيمة الخامسة له هذا الموسم، وتجمد رصيده عند نقطة واحدة ليحتل المركز الـ12 والأخير، وقد تعرض النجم الكولومبي خاميس رودريغيز لموقف محرج لدى مشاركته الأولى مع الريان هذا الموسم، عندما شارك بديلا في الدقيقة 69، حيث استقبلت جماهير الريان النجم الكولومبي بصافرات استهجان، على خلفية تصريحات خاميس التي أدلى بها لبرنامج التشيرنجيتو، بأنه لا يريد البقاء في قطر، مضيفا: «إذا اتصل بي فالنسيا، سأنضم له على الفوز، وسأخفض راتبي إذا اضطررت لذلك»، ما أغضب جماهير النادي القطري.



وفي مباراة أخرى، حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة الوكرة والأهلي وبهذه النتيجة، تراجع الوكرة إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس.