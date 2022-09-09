مع بدء كل عام دراسي تتجدد بورصة تكاليف التعليم الجامعي الخاص، والذي أصبح حلما بعيد المنال لغالبية السوريين باستثناء القلة القليلة من الميسورين او التجار الكبار أو المقيمين في الخارج، بسبب الأرقام الفلكية التي تطلبها الجامعات الخاصة.



وفي تقرير نشره موقع صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، قد يصل متوسط كلفة دراسة الطب البشري مثلا إلى 73 مليون ليرة سورية، فيما تكلف دراسة طب الأسنان 45 مليونا والصيدلة 39 مليونا باستثناء أجور المواصلات والتكاليف الأخرى التي قد يتكبدها المتعلم، وهي مبالغ تتجاوز سعر منزل في بعض المناطق السورية.



ونشرت الصحيفة نص القرار الذي حدد فيه مجلس التعليم العالي الحد الأعلى لقيمة الساعة الدرسية في الجامعات الخاصة التي تعتمد نظام الساعات، وكذلك الأقساط في الجامعات الخاصة التي تعتمد النظام الفصلي للطلاب المستجدين المسجلين بدءا من العام الدراسي 2022 - 2023.



وبحسب القرار، جاءت ساعة الطب البشري على رأس قائمة الرسوم بواقع 275 ألف ليرة.

وحددت قيمة الساعة لطب الأسنان بـ 250 ألف ليرة، والصيدلة بـ 220 ألفا، وطب التجميل والتغذية بـ 100 ألف، والمعالجة الفيزيائية بـ 85 ألفا، والعلاج الوظيفي



بـ 85 ألفا، والتمريض بـ 35 ألفا، والهندسة المعمارية بـ 130 ألف ليرة، والهندسة المدنية بـ 120 ألفا، والهندسة المعلوماتية والاتصالات والحاسوب والروبوت بـ 100 ألف.



كما حددت الوزارة أجرة الساعة لاختصاص الهندسة الطبية بـ 120 ألفا، وهندسية الميكاترونيك بـ 110 آلاف ليرة، والهندسة البترولية بـ 100 ألف، وهندسة الصناعات الكيميائية بـ 75 ألف ليرة، والعلوم الإدارية بـ 75 ألفا، وإدارة المشافي بـ 75 ألفا.



وبالنسبة للكليات النظرية والآداب والعلوم الانسانية، فقد حددت ساعة كلية الحقوق بـ 95 ألف ليرة، والعلاقات الدولية والديبلوماسية بـ 55 ألفا، والرسم ذاته بالنسبة للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، و60 ألفا بالنسبة للغة الإنجليزية، و95 ألفا بالنسبة للتصميم الغرافيكي، والمبلغ ذاته بالنسبة للتصميم الداخلي، و75 ألفا للتصميم والفنون التطبيقية، و85 ألفا للفنون، و75 ألفا للإعلام والفنون التطبيقية و50 ألفا لإدارة النقل واللوجستيات.