التعاقدات تشمل تخصصات الرياضيات والفيزياء والعلوم واللغتين الإنجليزية والفرنسية

المعلم الفلسطيني أثبت جدارته منذ استئناف استقبال دفعات المعلمين منهم عام 2017



قال رئيس وفد وزارة التربية الكويتية الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان إنه سيتم التعاقد مع نحو 400 معلم فلسطيني من المحافظات الفلسطينية كافة في تخصصات الرياضيات والفيزياء والعلوم واللغتين الإنجليزية والفرنسية.



وأضاف السلطان في تصريح لـ «كونا» أن وفد وزارة التربية الكويتية بدأ إجراءات التعاقد مع المعلمين في قطاع غزة عقب الانتهاء من سلسلة مقابلات مع المعلمين الفلسطينيين في رام الله والخليل ونابلس بالضفة الغربية.



وأشار إلى أن هذه الدفعة هي الرابعة التي تتعاقد فيها الوزارة مع المعلمين الفلسطينيين منذ عام 2017 مبينا أن «الوفد استأنف الاختبارات والمقابلات للمتقدمين للعمل من قطاع غزة وستستمر حتى الأربعاء المقبل».



وأوضح ان فئة المعلمات الفلسطينيات سيتم التعاقد معهن في تخصصي «الرياضيات» و«الفيزياء» فقط، مشيدا بالتعاون التاريخي بين دولتي الكويت وفلسطين منذ عام 1936 باستقبال اول بعثة معلمين فلسطينيين.



وأكد ان المعلم الفلسطيني «أثبت جدارته في العملية التعليمية منذ استئناف استقبال دفعات المعلمين عام 2017».



وأعرب رئيس الوفد عن شكره للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية وللشعب الفلسطيني على حفاوة الاستقبال منذ بدء الاختبارات والمقابلات مع المعلمين الفلسطينيين.



بدوره، قال الوكيل المساعد للشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور في تصريح صحافي مماثل لـ «كونا» إن الوزارة «بصدد التأسيس لخطوات أخرى لتعزيز التعاون في مجال التعليم مع الكويت الشقيقة».



وأكد الخضور أنهم ينظرون إلى استمرار التعاقد مع المعلمين الفلسطينيين ببالغ التقدير وهو «عبارة عن شهادة اعتزاز بمعلمنا الفلسطيني الذي ترك انطباعا جيدا وهو ما يؤسس للمزيد من الخطوات لتمتين العلاقة في الشأن التربوي وتعزيز العلاقة التاريخية بين الكويت وفلسطين في مختلف المجالات».



وأعرب عن تطلعه «للإفادة من البرامج المشتركة مثل برامج التوأمة بين المدارس والتبادل الثقافي»، مشيرا إلى أن وجود معلمين فلسطينيين في الكويت يشكل عاملا مساعدا في تسريع مثل هذه الخطوات.



كما أشاد بدور الكويت الداعم لقطاع التعليم في مدينة القدس عبر الصناديق العربية والإسلامية.



وبين المسؤول الفلسطيني أن زيارة وفد التربية الكويتي يحظى بدعم من مؤسستي الرئاسة والحكومة ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وأن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني يتابع بشكل شخصي الزيارة لتوفير أعلى ضمانات النجاح وإتمام المهمة وفق ما هو مخطط لها.



وأكد أنه خلال زيارة الوفد الكويتي لمسوا حفاوة شعبية تجلت في استقباله في كل المحطات التي كان موجودا فيها، ما يؤكد أن «هناك إجماعا رسميا وشعبيا على ضرورة تمتين العلاقة مع الكويت».



وأضاف أن الوفد بدأ إجراءات التعاقد مع المعلمين الفلسطينيين في مدينة (رام الله) قبل أن ينتقل إلى (نابلس) ومن ثم (الخليل) وقطاع غزة، موضحا أن تقسيم ذلك جاء بهدف التسهيل على المتقدمين.



ووصل وفد وزارة التربية الكويتية المكون من 16 شخصا إلى مدينة رام الله الأحد الماضي، في حين سيغادر الأراضي الفلسطينية نهاية الأسبوع الحالي عقب الانتهاء من التعاقدات مع باقي المعلمين.