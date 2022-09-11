ثامر السليم



بحضور فريق «الأنباء»، نفذت اللجنة المشتركة أول من أمس حملة للتفتيش على العمالة المخالفة لقانون الإقامة بمحافظة العاصمة، وانطلقت برئاسة رئيس فريق اللجنة المشتركة محمد الظفيري ومشاركة مفتشي «القوى العاملة»، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الداخلية (مباحث الإقامة)، وممثلي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء، وقد شملت الجولة عددا من المحلات والمقاهي وسيارات «الفود ترك». وعقب الحملة، أعلن رئيس فريق اللجنة المشتركة من الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الظفيري عن ضبط 17 عاملا وعاملة مخالفين لقانون العمل، منهم 8 حالات مادة 18 تم ضبطهم يعملون في أماكن غير مواقع عملهم بالقطاع الخاص، و7 حالات مادة 20 وهي لعمالة منزلية لا يجوز لها العمل في القطاع الخاص إضافة إلى 2 من غير محددي الجنسية.



وقال الظفيري إن العمالة المخالفة ستتم إحالتها الى مباحث شؤون الإقامة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مناشدا جميع أصحاب العمل الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الخاص.



من جهته، قال مدير الرقابة والتفتيش لمحافظة العاصمة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، عبدالرحمن الفارس إنه تم اتخاذ الإجراءات من قبل فريق الهيئة فيما يخص مخالفات لوائح الهيئة، مضيفا أنه تم إصدار 8 مخالفات تتمثل في عدم وجود تراخيص صحية لعدد من سيارات «الفود ترك»، إضافة إلى وجود ترخيص صحي منته وشهادة صحية منتهية. من جانبه، قال مفتش وزارة التجارة والصناعة محمد المطيري إنه تم ضبط عدد من المخالفات خلال الجولة، أبرزها تقديم «الشيشة» لمن هم أقل من 21 سنة وعدم وجود قائمة بالأسعار، وعدم وجود بلد المنشأ للحوم والمقدمة في الوجبات. وأشار إلى أنه تم تسجيل محضر ضبط بهذه المخالفات وستتم إحالتها إلى النيابة التجارية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث بلغ إجمالي عدد المخالفات 18 مخالفة.