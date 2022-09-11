بدأت جمعية الهلال الأحمر أمس حملة لجمع تبرعات لمتضرري الفيضانات والسيول وحالات الجفاف في الصومال والسودان وباكستان، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجمعية والأجهزة التابعة لها في مجمع الأفنيوز.



وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس إن إطلاق الحملة يأتي تضامنا مع الظروف الراهنة الصعبة التي يواجهها الأشقاء في الدول المذكورة واستجابة للحاجة الماسة لما ينقصهم من متطلبات الحياة الأساسية، لاسيما في الشأن الدوائي والمأوى ومياه الشرب.



وأوضحت البرجس أن هذه الدول تعاني أزمة إنسانية حقيقية تضرر على اثرها ملايين الأشخاص في ظل النقص الشديد لمتطلبات الحياة هناك، داعية الجميع إلى المسارعة بالتبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية والأجهزة التابعة لها في مجمع الأفنيوز.



وأضافت أن الحملة تهدف إلى رفع المعاناة عن «أشقائنا من متضرري الفيضانات والسيول وحالات الجفاف وجاءت انعكاسا للدور الإنساني والريادي الذي تؤديه الكويت على المستويين الشعبي والدولي».



وأكدت أن القيادة الرشيدة في الكويت سباقة دائما إلى فعل الخير، داعية شركات ومؤسسات الدولة والأفراد إلى المسارعة في التبرع لتخفيف من آثار الأزمة في تلك الدول.