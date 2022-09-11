افتتح وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي مشروع مياه «آبار ناصر» بمحافظتي عدن ولحج الذي يشمل حفر آبار ارتوازية وبناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية على مستوى اليمن بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة.



وقال الشرجبي، في تصريح صحافي خلال التدشين، إن هذا المشروع متعدد المكونات يشمل 10 آبار ارتوازية استبدالية في حقل «آبار ناصر» بشكل متكامل من حفر وضخ وطاقة شمسية يسهم في تأمين المياه بشكل كبير في محافظة عدن وأجزاء من محافظة لحج.



وأضاف أن هذا المشروع يعتبر «أحد أكبر وأهم المشاريع الكويتية بمحافظة عدن، والكويت عودتنا بشكل دائم على مشاريعها المتميزة والمستدامة».



من جانبه، أعرب نائب محافظ عدن بدر معاون عن الشكر والعرفان للكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم «المهم والمؤثر» للمحافظة، مؤكدا أن هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي سيكون لها «دور بارز» في رفع منسوب المياه في عدن.



بدوره، قال نائب مدير مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن عادل باعشن في تصريح صحافي إن الكويت والجمعية الكويتية للإغاثة تحرصان دائما على تنفيذ البرامج والمشاريع النوعية والمستدامة في اليمن.



وأضاف أن مشروع «آبار ناصر»، الذي يعد من أبرز المشاريع في قطاع المياه، «مشروع متكامل من حفر الآبار وتمديد خطوط الكهرباء وشبكة المياه وغرف ضخ ومضخات وطاقة شمسية».



وأكد أن هذا المشروع سيكون له «أثر كبير» في تعزيز مصادر المياه في عدن وتغطية جزء كبير من العجز والاحتياج لسكان المحافظة.