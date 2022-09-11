قدم السفير سامي الزمانان نسخة من اوراق اعتماده سفيرا لدى اليابان والتي تسلمها نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري. وقالت سفارتنا في طوكيو في بيان إنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول سبل تطوير علاقات الشراكة والصداقة المتميزة بين الكويت واليابان. وأكد السفير الزمانان بذله قصارى جهوده لتعزيز الروابط المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين على مختلف المستويات انطلاقا من الثقة السامية التي أولاه إياها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتوجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد بتوطيد علاقات الكويت مع مختلف الدول الصديقة.



بدوره، قدم السفير د.مشعل المنصور نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والتعاون في بنين أوريليين أغبينونسي سفيرا فوق العادة ومفوضا للكويت لدى جمهورية بنين. وذكرت سفارتنا لدى بنين في بيان لـ«كونا» أن السفير المنصور نقل خلال لقائه الوزير أغبينونسي تحيات وزير الخارجية الكويتي الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وتمنياته له ولشعب بنين الصديق كل التقدم والازدهار. وأكد السفير المنصور بحسب البيان حرص الكويت على تعزيز العلاقات مع بنين وضرورة فتح مجالات جديدة للتعاون بما يخدم البلدين الصديقين ومصالحهما المشتركة.



من جانبه، أشاد وزير خارجية بنين وفق البيان بالعلاقات الطيبة التي تجمع بنين بالكويت والدور الرائد الذي تقوم به في عدد من المجالات، ومن أهمها مجال العمل الإنساني.