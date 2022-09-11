أعلن مهرجان الأمل السينمائي الدولي، برئاسة الفنان فادي اللوند، عن لجنة تحكيم الفيلم الروائي والتسجيلي الطويل في دورته الثانية.



يترأس لجنة التحكيم المخرج السينمائي المصري القدير هاني لاشين، وعضوية الفنانة اللبنانية كارمن لبس، والناقد السينمائي الإيطالي الاستاذ Nicola Falcinella مبرمج أسبوع النقاد الدولي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



يذكر أن مهرجان الأمل السينمائي الدولي يحمل شعار «سينما بلا حدود - من روح الاتحاد الأوروبي»، وسينطلق في 27 الجاري ويستمر لغاية 4 أكتوبر المقبل، بحضور أهم نجوم التمثيل في العالم، بالإضافة إلى النجوم المكرمين الذين سيجوبون عواصم أوروبية، حيث ستقدم عروض الأفلام ضمن فعاليات المهرجان.