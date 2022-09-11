دمشق - هدى العبود



تشارك الفنانة مرام علي في المسلسل المعرب والذي يحمل مبدئيا اسم «الخائن» الى جانب كل من النجمة سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب من خلال شخصية «ديرين»



واعتبرت الفنانة مرام علي أن الدور بمنزلة تحد لها بعد شخصية نايا من خلال مسلسل «عروس بيروت» كونها جسدت دورا شريرا، مؤكدة أن شخصية ديرين تختلف تماما عن نايا الشريرة، كونها كانت مراهقة ومريضة نفسيا ولا تتحكم بردود أفعالها، وما قامت به كان دافعا من حبها للتملك للقيام بأشياء لا تبالي بعواقبها ومن هنا تتصاعد الأحداث.



وكشفت عن ان قصة النسخة التركية تدور حول دكتورة تعيش حياة هادئة مع زوجها وابنها، لكن يتلاشى الهدوء عندما تكتشف علاقة زوجها بفتاة ثانية منذ عامين.