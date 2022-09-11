أعلن مؤسس ورئيس مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي الفنان اللبناني فادي اللوند أنه بصدد زرع شجرة خضراء في كل مدينة سيزورها المهرجان وضيوفه في جولته الأوروبية التاريخية المزمع إقامتها في العاصمة الإيطالية (روما) بتاريخ 27 الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل.



وقرر اللوند تسمية الشجرة على اسم المهرجان «الأمل»، وذلك دعما للبيئة وإيمانا منه بأن المهرجان بجميع أركانه أسس من أجل الإنسان والإنسانية، ومن أجل حياة أفضل.



كما صرح بأنه سيطلب من النجوم الحاضرين من الضيوف بزرع الشجرة معه يدا بيد، لتكون ذكرى كبيرة يخلفها مهرجان الأمل السينمائي، وتكون بصمة عربية من بصمات المهرجان الذي يتميز بكامل أفكاره وتفاصيله عن باقي المهرجانات الأخرى في أوروبا والعالم.