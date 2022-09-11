دمشق - هدى العبود



دارت كاميرا المخرج يزن أبو حمد لتصوير مسلسل «عين الشمس» من بطولة الفنان السوري رشيد عساف.

وعن التفاصيل، قال عساف: مسلسل عين الشمس، عمل اجتماعي بوليسي، لا يخلو من الإثارة والتشويق، في ظل القضايا والجوانب التي يتناولها.



وأشار الى أنه يلعب دور «حاتم»، وهو ضابط في الأمن الجنائي، تقع على عاتقه مسؤولية التحقيق في العديد من القضايا الشائكة المعقدة. كما يسلط الضوء على جوانب تهم المجتمع، على رأسها تهريب الآثار والمخدرات.



وأضاف: حقيقة الكاتب والمخرج لم يغفلا عما يجري من حيث العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وما ينبثق عنها من قصص رومانسية وحب.



تجدر الإشارة إلى أن مسلسل «عين الشمس» من إخراج يزن أبو حمدة.