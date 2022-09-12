عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيسة جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس عن افتتاح مقر الجمعية الجديد في نادي القادسية، والذي تم بحضور أمين سر النادي حسن ابو الحسن ومدير المركز الطبي د.عبدالله الفريح، متقدمة بالشكر الجزيل للرئيس الفخري للجمعية الشيخ طلال فهد الأحمد على دعمه المتواصل وتخصيص هذا المقر في النادي.



جاء هذا في تصريح صحافي على هامش احتفال الجمعية باليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار «التهاب المفاصل العظمي».



وأكدت مدى أهمية العلاج الطبيعي في مرحلة الاستشفاء والتعافي للاشخاص من خلال الأنشطة البدينة واستخدام وسائل العلاج الطبيعي المختلفة، والتي شأنها تقليل أو إبطاء التأثيرات المسببة لإعاقات نتيجة الإصابة ببعض الأمراض الصحية المزمنة، لاسيما خشونة المفاصل او التهاب المفاصل العظمي وهو الشعار الذي اطلقه الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي عام 2022 لتسليط الضوء على اهمية دور العلاج الطبيعي في التعامل مع اكثر انواع التهاب المفاصل انتشارا حول العالم.



وأضافت ان الجمعية اقامت احتفالها بعدة أنشطة: مثل: اختبارات القوة العضلية واللياقة الجسمانية واستبيان الصحة العامة ومستوى الألم، فضلا عن تقديم مطبوعات وإصدارات متعددة حول التهاب المفاصل والطرق العلاجية له، ومسابقات للتوازن واللياقة البدنية على الدراجة الهوائية ولوح التوازن، اضافة الى جلسات علاجية جماعية مع اختصاصية العلاج الطبيعي مايا ناير من مستشفى ابن سينا، كما تم استضافة عدد من اختصاصيي العلاج الطبيعي الحاصلين على شهادة الدكتوراه في العلاج الطبيعي تخصص العظام وعلاج الألم.



ودعت الخميس وزارة الصحة الى ضرورة اهتمام وزارة الصحة بتطوير قطاع العلاج الطبيعي في الكويت من خلال مواكبة التطور العالمي في الجانب الاكلينيكي والأكاديمي، فضلا عن دعم حقوق منتسبي المهنة، والتي طالبت الجمعية بتحسينها مرارا وتكرارا خاصة بعد اتخاذ وزارة الصحة خطوات جادة في تحسين الأوضاع المهنية والمادية لعدد من التخصصات الطبية، متأملة بأن يتم أخذ مطالب الجمعية على محمل الجد لاعتبار مهنة العلاج الطبيعي مهنة طبية ضرورية وأساسية سواء في المرحلة الحرجة الأولية او في مراحل اعادة التأهيل للعديد من الأمراض والإصابات.