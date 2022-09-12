عبدالكريم العبدالله



شكلت الجمعية الطبية الكويتية لجنة مشتركة مع الروابط الإكلينيكية وعدد من مديري البرامج في معهد الكويت للاختصاصات الطبية لوضع حجر الأساس لمشروع مركز التدريب الطبي الأول للأطباء في الكويت.



جاء هذا خلال اجتماع عقدته الجمعية الطبية الكويتية مع الروابط الطبية الجراحية وعدد مديري البرامج التخصصية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية، والذي حضره أكثر من 20 رئيس رابطة ومدير برنامج من أكثر من 10 تخصصات جراحية وإكلينيكية مختلفة.



وقال الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية د.بدر الهندي إن الهدف من المشروع هو إنشاء أول مركز تدريب طبي في الكويت يضم جميع التخصصات الطبية، ويحتوي الأدوات الطبية المحاكية للواقع.



وذكر د.الهندي أن المشروع سيضم جزءا مخصصا للتدريب الجراحي على الجثث.



وأفاد بأن اللجنة التي تم تشكيلها ستكون جسر التواصل مع القطاع الصحي الحكومي والأهلي وكلية الطب في جامعة الكويت، والمراكز الحكومية الأخرى لحل أي معضلات أو عقبات تشريعية أو إدارية لهذا المشروع.