نقلة نوعية في مستشفيات مبارك والعدان وجابر للاستفادة الكاملة من خدمات الطوارئ

د.الرشيدي: المركز مصمم وفق أحدث المعايير وجزء كبير من طاقته باستخدام الطاقة الشمسية



حنان عبدالمعبود



أكد وزير الصحة د. خالد السعيد ان الوزارة تركز حاليا على مرحلة بناء وتطوير المنظومة الصحية ما بعد مرحلة جائحة كورونا، مبينا انها بصدد تدشين عدد من المراكز الصحية منها مركز ابوفطيرة الصحي الذي سيفتتح خلال هذا الاسبوع ومركز مدينة صباح الأحمد الصحي (ج) في الأسبوع المقبل.



وأضاف د.السعيد في تصريح للصحافيين على هامش تدشين مركز غرب عبدالله المبارك الصحي ان الوزارة مستمرة بالعمل في المشاريع الصحية التنموية ومنها مشروع مستشفى الصباح ومستشفيات العدان والفروانية الذي بدأ باستقبال المراجعين تدريجيا.



وأوضح انه سيشهد الشهر الحالي تحويل المواطنين المراجعين من مستشفى العدان إلى مستشفى جابر في جنوب السرة ويتبعها تحويل المواطنين من مستشفى مبارك الكبير إلى مستشفى جابر، إضافة إلى تخصيص مستشفى الفروانية الجديد للمواطنين بناء على قرار مجلس الوزراء.



وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تشمل أيضا التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية والارتقاء بجودتها، لافتا إلى أن إجمالي عدد المراكز في البلاد وصل إلى 112 مركزا موزعين على مختلف محافظات البلاد.



وأضاف أنها تشمل ايضا 26 مركزا في منطقة العاصمة الصحية و19 مركزا في منطقة حولي الصحية و31 مركزا في منطقة الأحمدي الصحية و14 مركزا في منطقة الجهراء الصحية، موضحا ان عدد المراكز في منطقة الفروانية الصحية يصل إلى 22 مركزا.



وذكر ان سياسة ورؤية الوزارة ضمن استراتيجيات وخطط التطوير الصحي تستهدف إيجاد المزيد من نماذج المستشفيات المتكاملة في البلاد التي تقدم الخدمات الصحية والطبية التخصصية والدقيقة، إضافة إلى الخدمات الصحية العامة وفق ما يتسق مع أحدث المواصفات العالمية المراعية لحقوق وسلامة المرضى وخصوصياتهم.



وفيما يختص بمركز غرب عبدالله مبارك الجديد، قال د.السعيد: «بتوجيهات من القيادة السياسية في الإسراع بتسهيل توفير الخدمات الصحية للمواطنين في جميع مناطق الكويت تم افتتاح مركز غرب عبدالله المبارك، نظرا لوجود قاطنين بالمنطقة يحتاجون إلى خدمات صحية»، مشيرا إلى أنه يحتوي على 4 عيادات كمرحلة أولى تتبعها زيادة في عدد العيادات مع مرور الوقت، لافتا إلى أن المركز يضم صيدلية ومختبرا.



وأوضح د.السعيد أن استراتيجية الوزارة تشمل بجانب تأهيل وتدريب الكوادر الطبية، إنشاء وتشغيل المستشفيــات الجديــدة، والتوسع في المستشفيات القائمــة، وزيادة السعة السريرية، وتشمل أيضا الاهتمام بالتوسع في مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي تعد خط الدفاع الأول في القطاع الصحي.



وأشار إلى أن سياسة ورؤية الوزارة، ضمن استراتيجيات وخطط التطوير الصحي، تستهدف إيجاد المزيد من نماذج المستشفيات المتكاملة في البلاد، التي تقدم الخدمات الصحية والطبية «التخصصية» الدقيقة، إضافة إلى الخدمات الصحية «العامة»، وفق ما يتسق مع أحدث المواصفات العالمية، المراعية لحقوق وسلامة المرضى وخصوصياتهم.



وأكد أن التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية، والارتقاء بجودتها، له أثر إيجابي كبير على القطاع الصحي، لافتا إلى أن إجمالي عدد المراكز في البلاد وصل إلى 112 مركزا موزعة على مختلف محافظات البلاد، بواقع 26 مركزا في منطقة العاصمة الصحية، و19 مركزا في منطقة حولي الصحية، و31 مركزا في منطقة الأحمدي الصحية، و14 مركزا في منطقة الجهراء الصحية، كما يصل عدد المراكز في منطقة الفروانية الصحية إلى 22 مركزا مع افتتاح هذا المركز.



بدوره، قال المتحدث الرسمي للوزارة د عبد الله السند ان مراكز الرعاية الصحية الأولية من المرتكزات الأساسية للنظم الصحية عالميا، وتعد نقطة الاتصال الأولى ما بين المراجع ومن يريد الخدمات، لافتا إلى ان رؤية الوزارة في المرحلة المقبلة تتمثل في المستشفيات المتكاملة في كل التخصصات.



وبين د.السند ان التنوع في تقديم الخدمات يهدف إلى خدمة المواطن وتخفيف الضغط على المراكز التخصصية وهو ما ينعكس على جودة الخدمة الصحية المقدمة وتقليل فترات الانتظار.



من جهته، قال مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي ان مركز غرب عبدالله المبارك صمم وفق أحدث المعايير الهندسية، ومن بين أبرز ما يميزه توليد جزء كبير من احتياجاته من الطاقة الكهربائية المتجددة باستخدام ألواح الطاقة الشمسية.



وأوضـــح د.الرشيدي أن المركز سيستقبل أهالي المنطقة خلال الفترة الصباحية من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية ظهرا على ان يتم في القريب عمل المركز خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية ظهرا حتى التاسعة مساء.



وأشار إلى أن المركز يضم أربع عيادات ممارس عام وعيادة السكر، مبينا انه تم تدشين العمل فيها إلى جانب خدمات التمريض والمختبر والصيدلية وقسم الشؤون الهندسية على أن يتم في القريب التوسع في خدمات المركز لتشمل عيادة الأمراض المزمنة وعيادات الأسنان وعيادات الأمومة والصحة الوقائية ومركز الاسعاف.