

عبدالكريم العبدالله



حرصا من مجلس اقسام العيون في وزارة الصحة برئاسة د.أحمد الفودري على توفير أحدث الآلات والأدوات ومستهلكات عمليات جراحات العيون المختلفة، فقد شارك المجلس ممثلا لوزارة الصحة باجتماع مناقصة لوازم العيون «لجنة تحديث الدليل والاعداد» في مؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالفترة من 11 حتى 15 سبتمبر الجاري.



ويمثل الكويت ومجلس الاقسام د.فيصل الجسار اختصاصي جراحات القرنية والمياه البيضاء بمركز البحر للعيون، ومن المستودعات المركزية لوزارة الصحة الصيدلاني د. يوسف الظفيري.