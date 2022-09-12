المصروفات الرأسمالية تتجاوز الحد المعقول وهذه مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد الكويتي والمشروعات التي تنشئها الحكومة تكلفتها باهظة

الفاسدون أصبح لديهم نوع من الذكاء واستحداث أساليب جديدة للفساد.. فلماذا لم تحرك الحكومات ساكناً منذ زمن؟



طالب مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد بأن تكون للحكومة رؤية واضحة المعالم، حتى يكون هناك تقييم للأداء، مبينا أن هناك مشكلة كبيرة وهي أن المصروفات الرأسمالية تتجاوز الحد المعقول.



وأوضح أن المشروعات التي تنشئها الحكومة تساوي ثلاثة أضعاف نظيرتها في الدول الأخرى، مبينا أن هذا هو نتاج عدم وضوح الرؤية: فلا نعرف أين تذهب الكويت؟، هل نحن دولة صناعية أم زراعية أم نكون مركزا ماليا؟



وبين الزيد أن الفاسدين أصبح لديهم نوع من الذكاء واستحداث أساليب جديدة للفساد، متسائلا، لماذا لم تحرك الحكومات ساكنا منذ زمن؟



ووجه الزيد رسالة إلى المجتمع كافة وهي: حسن الاختيار لمن يمثلكم ويحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الكويت الحقيقية.