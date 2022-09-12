استغربت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد ظهور وثيقة القيم في ظل وجود دستور.



ولفتت الخالد في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن الكويت تملك دستورا من أفضل الدساتير في العالم حيث كفل الحريات وكفل الأخلاق والنشء والأسرة والأمومة وأرسى مبادئ أساسية للحفاظ على المجتمع وكفل الحريات بكل أنواعها.



ورفضت الخالد وثيقة القيم، موضحة أن الوثيقة أتت بمخالفة صريحة لمبدأ الحريات، مؤكدة أن الدستور هو أسمى وثيقة فلماذا الاتجاه نحو وثائق لتكسبات انتخابية.



وبينت أن طرح مثل هذه الوثائق يعيدنا للتفكير بمدى فهمنا للدستور والتزامنا به وتطبيقه، معتبرة أنه متى ما فهمنا الدستور جيدا والتزمنا بتطبيقه لن نجد مثل هذه الوثائق.