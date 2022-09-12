تقدم مرشحان إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الأحد بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (أمة 2022) المقرر عقدها في الـ29 من سبتمبر الجاري. وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الثانية المرشحة أمل حاتم الحربي والمرشح حمد عيدان الرشيد ليكون إجمالي المتنازلين ثمانية مرشحين منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي.



وكان ٦ مرشحين قد اعلنوا تنازلهم عن خوض الانتخابات في وقت سابق باجمالي ٨ متنازلين. ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).