تشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ممثلة بأمين عام الهيئة بالإنابة د.محمد عبدالرحمن بوزبر، في فعاليات اجتماع الخبراء الحكوميين المعني بدراسة مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي للتعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، والذي يعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2022، وذلك بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث من المقرر أن يتناول الاجتماع في أعماله، مناقشة مشروع أول اتفاقية للتعاون بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في إطار منع ومكافحة الفساد.



وتحرص «نزاهة» منذ إنشائها على تعزيز مشاركاتها فيما يتم عقده وتنظيمه من مؤتمرات واجتماعات وفعاليات دولية إقليمية في إطار منع ومكافحة الفساد فيما يتصل بأهدافها واختصاصاتها، ومن المقرر أن يتناول الاجتماع على جدول أعماله التباحث حول مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي للتعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، ومناقشة أحكامها وصياغاتها في ضوء مرئيات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها مرئيات الكويت.



ويتضمن مشروع الاتفاقية المزمع مناقشته ودراسته خلال الاجتماع عددا من القواعد والإجراءات المرتبطة بتعزيز التعاون الرامي لتيسير إجراءات منع ومكافحة الفساد فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي من بينها: تحديد أهداف الاتفاقية، وتعداد الجرائم المشمولة بأحكامها، ونطاق تطبيقها، وإجراءات تسمية سلطات إنفاذ القانون المعنية، وتدابير تبادل المعلومات، وآليات وشروط وضمانات تقديم وتنفيذ طلبات التعاون، وغيرها من آليات التعاون الأخرى ذات العلاقة بتنظيم وتنسيق التعاون البيني تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي في شأن منع ومكافحة الفساد.