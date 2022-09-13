أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد عن الاعتزاز بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به مختلف ‏قطاعات العمل والإنتاج والخدمات ‏القائمة في النطاق الإداري للمحافظة وفي طليعتها القطاع النفطي والشركات التابعة له.



جاء ذلك خلال استقباله ‏في ديوان عام المحافظة امس نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة نفط الكويت م.عبدالعزيز الدعيج والوفد المرافق والذي جرى خلاله الاطلاع على مجمل أولويات عمل ومشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وبحث آفاق التعاون المشترك لخدمة أهالي وقاطني محافظة الأحمدي في إطار ممارسة الجهتين لمسؤوليتهما المجتمعية في شتي المجالات الحياتية.



من جهته، وصف م.عبدالعزيز الدعيج اللقاء بأنه مثمر، وتم خلاله بحث الاهتمامات المشتركة للجهتين والتباحث بشأن العديد من الأمور المتعلقة بالشؤون البيئية والتعليمية والمجتمعية عموما والتحديات القائمة بخصوصها، وأضاف: من أولويات شركة البترول الوطنية ممارسة المسؤولية المجتمعية التي نقوم بها منذ سنوات والتي تتوافق مع ما تقوم به محافظة الأحمدي من أنشطة وبرامج نوعية في هذا النطاق وأننا على ثقة في إمكانية تكامل جهودنا مع جهود المحافظة لتقديم خدمات اجتماعية وبيئية وتعليمية هادفة. واستطرد الدعيج: شركة البترول الوطنية لها باع كبير في مجال الخدمات الاجتماعية وتجلى ذلك أثناء الوقفة التي وقفتها الكويت والعالم أجمع في مواجهة تداعيات جائحة كورونا ونحن بحمد الله متفائلون مرة أخرى ببداية جديدة من خلال عمل وتنفيذ أنشطة مختلفة ومتنوعة، والجميع يعرف أن شركة البترول الوطنية لديها أنشطتها ولمساتها الاجتماعية الكثيرة خلال السنوات الماضية، منها ما يتعلق بحماية البيئة من خلال إنشاء محمية كبيرة في منطقة الوفرة، علاوة على أنشطة داعمة للعملية التعليمية في مدارس الكويت وجمعيات النفع العام والمؤسسات الحكومية بهدف خدمة المجتمع على أكمل وجه.



وتابع الدعيج: الشركة جزء لا يتجزأ من نسيج الكويت وأن خدمات المجتمع واجب حتمي علينا ومن المسؤوليات التي تقع على عاتقنا، آملين في لقاء قادم مع محافظة الأحمدي للتباحث حول سبل التنسيق والتعاون في مختلف البرامج والأنشطة التي تنظمها محافظة الأحمدي وشركة البترول الوطنية الكويتية، مشيرا إلى أحدث مستجدات شركة البترول الوطنية ومنها الاحتفال مؤخرا بتشغيل مشروع الوقود البيئي والذي يعد من أكبر المشاريع ومنتجاته جميعها صديقة للبيئة.