أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل التعاون مع وزارة الشؤون للارتقاء بكل الأعمال التي تقوم بها وفقا لقانون إشهارها كأقدم جمعية نفع عام تحتفل في 20 نوفمبر المقبل بذكرى مرور 60 عاما على تأسيسها.



جاء ذلك خلال استقبال وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية فهد الشريعان لرئيس الجمعية م.فيصل العتل بمكتبه، حيث اطلع على العقبات التي تواجه الجمعية لمواكبة التطور الكبير في أعداد المنتسبين للجمعية واللجان العاملة فيها.



وأشاد العتل، بتوجيهات الوزير للمعنيين للتعاون مع الجمعية في الحصول على التراخيص المطلوبة لإنشاء مقر جديد لها في موقعها الحالي، مضيفا: أننا تلقينا الدعم لإتمام استعداداتنا للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الجمعية وإطلاق أحد المشاريع الهادفة إلى تطوير بعض المرافق التابعة لوزارة الشؤون.