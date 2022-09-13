أشادت سفيرة كينيا لدى الكويت حليمة محمود بالجهود الكويتية المتميزة بإغاثة المنكوبين في بلادها ودول العالم، مؤكدة أن جمعية الهلال الأحمر ساهمت بأعمالها الخيرة المتنوعة في إبراز الوجه الحضاري للكويت حكومة وشعبا.



وقالت محمود في تصريح لـ«كونا» عقب لقائها نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية أنور الحساوي إنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز جهود الجمعية في كينيا والارتقاء بمجالات الشراكة مع الجهات المختصة بالشأن الإنساني.



وأضافت أنه تم تناول الكثير من المشاريع الانسانية والإغاثية في كينيا لاسيما المتعلقة بدعم المتضررين جراء الجفاف، مبينة أن موجات الجفاف أثرت سلبا على القطاع الزراعي وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية للأسر والفئات الضعيفة، حيث فقد الكثير من السكان مصدر دخلهم وأصبحت هناك صعوبة في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية.



من جانبه، رحب الحساوي في تصريح مماثل لـ«كونا» بزيارة سفيرة كينيا لمقر الجمعية، مؤكدا حرص «الهلال الأحمر الكويتي» على دعم توجهاتها الانسانية وتعزيز مجالات تدخلاتها الاغاثية المختلفة.



ودعا المنظمات الانسانية إلى تقديم العون والمساعدة للمتضررين جراء الجفاف في كينيا، مشيرا إلى أن الكثير منهم فقدوا كل مقومات الحياة.



ولفت الحساوي إن لدى الجمعية الكثير من المشاريع والأنشطة لمصلحة المحتاجين في مختلف دول العالم، ومنها توفير الغذاء والتعليم والعلاج والدواء، داعيا الجميع إلى دعم الجهود الانسانية التي تقوم بها الجمعية.