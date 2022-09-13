مبارك التنيب



وجه رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد بتقديم الدعم للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، من خلال مشاركة آليات نقل المياه الاحتياطية في عملية ري النخيل والأشجار والمزروعات في كافة مناطق الكويت، وذلك لحماية البيئة الزراعية من التصحر في هذه الفترة ولحين اكتفاء الهيئة من الاستعانة بآليات الإطفاء.



وقالت قوة الإطفاء العام إن هذا الإجراء يأتي بتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ومن منطلق التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة.



من جهة أخرى، أصدرت قوة الإطفاء العام بيانا فندت فيه ما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة تتعلق بأعضاء القوة الحاصلين على شهادات جامعية دون سلوك طريق البعثات والإجازات الدراسية، وأكدت في بيانها انها لا تعترف بالشهادات الجامعية غير الصادرة عن طريق الابتعاث في دورات الضباط، لافتة الى حكم لمحكمة التمييز اكد على عدم أحقية احد أعضاء قوة الإطفاء في معادلة شهادته الجامعية الحاصل عليها من دون إجازة دراسية لعدم الحصول على الموافقة المسبقة من قبل وزارة التعليم العالي ومخالفته أوامر جهة عمله بعدم الالتحاق بالدراسة دون سلوك طريق الإجازات الدراسية.