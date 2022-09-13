سعود عبدالعزيز



أعلنت وزارة الداخلية ان رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من ضبط شخص امتهن سرقة الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، حيث قام بسرقة 7 درجات نارية وتم اغلاق قضايا كانت مسجلة ضد مجهول بضبط الجاني. مشيرة الى انه تم تحويل المتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. الى ذلك كشف مصدر امني تفاصيل القضية بالقول: ازاء تعدد قضايا السرقات خاصة درجات عمال توصيل الطلبات بدرجات نارية تم تكثيف الجهود من قبل رجال مباحث الواحة حيث خلصت التحريات الى ان مواطنا لديه سوابق يتجول في الطرقات بسيارة وانيت وما ان يشاهد عامل توصيل يترك الدرجات ويصعد يقوم بوضع الدراجة على الوانيت، وعليه تم استصدار اذن من النيابة ضبطه ووبالتحقيق معه ومواجهته بالتحريات اعترف بسرقة 7 درجات نارية وانه يبيعها على بنغالي يعمل هو الاخرعامل توصيل وعليه تم ضبط البنغالي والذي اقر بانه تسلم 7 دراجات من المواطن وباعها على زملاء له وحسب اقواله لا يعرف ان الدرجات مسروقة ليتم الاكتفاء بإبعاده واحالة المواطن الى النيابة.



من جهة اخرى، تمكن رجال مباحث محافظة الاحمدي من ضبط مواطن امتهن سرقة المركبات بمختلف المناطق ويقوم ببيعها بالسكراب مستغلا هويات رقمية مزورة وبالتدقيق عليه اتضح وجود 5 أوامر القاء قبض عليه، وتمت احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.