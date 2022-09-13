محمد الجلاهمة

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مواطن و«بدون» في الجهراء بعد ساعات من العثور على 9.5 كيلو حشيش وكوكايين مهربة في الشحن الجوي، واعترف المتهمان بجلب المواد المخدرة بالتنسيق مع عصابة اوروبية وذلك بقصد الاتجار.



وكانت جمارك الكويت اعلنت عن ضبط 8 كيلو غرامات من مادة الحشيش وكيلو ونصف من مادة الكوكايين المخدرة مخبأه في طرد قادم من احدى الدول الأوروبية باعتباره امتعة شخصية.



من جهة اخرى، ألقى رجال امن حولي القبض على شخص من غير محددي الجنسية بعد الاشتباه بطريقة سير مركبته بمنطقة السالمية وبعد توقيفه تبين انه بحالة غير طبيعية وعثر بحوزته على كيس شبو وزجاجة خمر مستوردة حيث تمت احالته للجهات المختصة.