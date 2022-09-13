مبارك التنيب



حول رجال مباحث حولي قضية حملت رقم 235/2022 من قضية ضد مجهول إلى قضية ضد معلوم، وذلك بعد ضبط الجاني وهو شاب كويتي (20 عاما) حيث اعترف المتهم بسلب وافدين هنديين مبلغ 1150 دينارا وانفاق المبلغ على ملذاته، كما أقر بانتحال صفة رجل أمن ووضع فلشر على سيارته وهو ما دفع المجني عليهما إلى عدم المقاومة باعتبار الشخص احد رجال الأمن. وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني إن وافدين هنديين تقدما إلى مخفر ميدان حولي وأبلغا عن قيام شخص مجهول مستقل «وانيت» أسود قام بتشغيل فلشر وأمرهما بالتوقف وسلب من الأول مبلغ 450 دينارا ومن الثاني 700 دينار.



وأضاف المصدر: بعد عمل التحريات تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبسؤاله ومناقشته اعترف بأنه ارتكب جريمة السرقة، مشيرا الى انه كان برفقة صديقة له «حدد اسمها» وانها طالبته بسهرة «سنعة»، ونظرا لعدم وجود ما يكفي لهذه السهرة حسب قوله قام بارتكاب الجريمة حيث وضع فلشر كان يستخدمه على حد قوله للتخلص من الازدحامات المرورية وأوقف الوافدين وطلب إثباتهما فاستجابا له وطلب منهما تفتيش حقيبتيهما اليدويتين وكان بهما مبلغ 1150 دينارا، وبسؤاله عن مصير المبلغ افاد بأنه قام بصرفها على ملذاته، وتعرف المجني عليهما على المتهم في طابور عرض كان الجاني من بين حضوره.