عبدالعزيز المطيري



أقام مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد العتيبي حفل استقبال لناخبي الدائرة بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول. وقال حماد خلال حفل الاستقبال إن «مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية زاد القاعدة الشعبية لي، مضيفا في السابق كنت أتواصل مع جميع المواطنين في جميع الدوائر الانتخابية، وبعد المرسوم أصبحت مجموعة كبيرة ممن كنت أتواصل معهم يصوتون عندي في الدائرة».



وتابع حماد «أرحب بهذا الجمع الغفير جمع كريم وكبير سواء ممن كانوا في الدائرة أو ممن يصوتون لي للمرة الأولى».



وأضاف حماد «سأستمر بإذن الله على هذا النهج وسأتواصل معهم، مشيدا بنهج رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، من نزوله للشارع وتفقد حاجات المواطنين ومعالجة همومهم».



وأشار حماد الى أن «الحكومة عندما أصدرت مرسوما بالبطاقة المدنية وعرفت الأعداد، انكشفت الأرقام واتضح ان دائرة بها 250 ألف ناخب ودائرة أخرى بها 90 ألفا، فالفارق كبير جدا، فلماذا لم تقوموا بتقسيم الدوائر الخمس وأخذتم المتوسط لتصبح كل دائرة مثلا 170 ألفا، مؤكدا أن الإصلاح لا يتجزأ، ومن المفترض إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حسب الكثافة السكانية. وأوضح حماد «إذا وفقنا للوصول إلى المجلس القادم فسيكون أول اقتراح مقدم مني إعادة تحديد الدوائر الانتخابية وفق الكثافة السكانية».



وأضاف حماد «في الكويت لا توجد معارضة حقيقية، بل معارضة مصالح، مستشهدا بمرسوم الصوت الواحد وكذلك البطاقة المدنية، مؤكدا أن نهج الحكومة الحالية إذا كان في مصلحة المواطن فأنا معه».