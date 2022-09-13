رشيد الفعم



أقام مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق فايز الجمهور حفل استقبال على شرف أهالي الدائرة بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي في اشبيلية مساء أمس الأول.



وخلال الحفل، أكد الجمهور «أول ما دخلنا المجلس ذهبنا إلى الكشف عن ذمتنا المالية، حتى نخرج ولم نتجاوز ولم نتعدّ على مقدرات وأموال الشعب الكويتي، واليوم من حق الشعب أن يرى ويسمع عن أعمالنا في المجلس».



وأضاف «عملنا في هذا المجلس في وضع سياسي استثنائي شاهده كل الشعب الكويتي، وجئنا ببيت خرب وتركة ثقيلة وحقبة متراكمة من ملفات الفساد، وليس ذلك بسببنا وإنما بسبب المجالس والحكومات السابقة».



وذكر الجمهور «الحضور شرفونا وأكرمونا في محلهم ومكانهم، مبينا أن وثيقة القيم هي ركيزة أساسية لقيمنا ونتعجب من الذين ينكرون علينا توقيع الوثيقة، فإذا كان هناك من يعترض على الثوابت الإسلامية فليصرح رسميا، ونؤكد أننا وقعنا على الوثيقة بقناعة تامة».