سلطان العبدان



أقام مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.عبدالكريم الكندري حفل استقبال على شرف ناخبي الدائرة بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول في كيفان. وأكد الكندري خلال حفل الاستقبال ان هذه الانتخابات تختلف عن آخر ثلاثة انتخابات مضت، موضحا أن هذه الانتخابات تجري في وجود مؤشرات إيجابية من الجانب الحكومي ومؤشرات إيجابية من الجانب الشعبي بضرورة أن تكون لإعادة واستعادة البرلمان.



وأوضح أنه منذ عشر سنوات كان الصراع من أجل وقف انتهاك الدستور والتعديات عليه، وفي حالة عودة البرلمان إلى الشعب فسندخل في مرحلة التشريع والرقابة والعمل المبني على أسس دستورية ولائحية.



وتمنى أن تستمر الحكومة على هذا النهج وتفعيل المادة 50 من الدستور التفعيل الصحيح وتعاون السلطات وسوف نحصل على نتائج جيدة.