رشيد الفعم



أقام مرشح الدائرة الثالثة فارس العتيبي حفل استقبال لناخبي الدائرة الثالثة بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي في خيطان.



وتبادل الحضور الحديث عن مستجدات الساحة السياسية، مشيدين بأجواء العرس الانتخابي والمرحلة الجديدة والعهد الجديد الذي رسم ملامحه خطاب صاحب السمو أمير البلاد الذي تلاه نيابة عنه سمو ولي العهد.



وقال العتيبي خلال حفل الاستقبال: نرحب بأهالي الدائرة الكرام فهم أهلي وهم من أوصلوني إلى قبة عبدالله السالم، وأتعهد لهم بالاستمرار في الدفاع عن مكتسباتهم الدستورية وحقوقهم.



وأشاد العتيبي بالخطاب الأميري، مبينا أنه خطاب تاريخي استثنائي رسم الأمل في قلوب الكويتيين، مؤكدا سعيه المستمر في المطالبة بتحسين معيشة المواطن وتحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير الوحدات السكنية.