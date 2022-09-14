تبحث لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي خلال اجتماعها غدا برئاسة ناصر الكفيف توطين أنشطة صناعية وخدمية بمجمع الصناعات المستدامة في ميناء عبدالله.

ويتضمن جدول الأعمال التالي: تصميم وتنفيذ خطي أنابيب 8 بوصات و10 بوصات تابعين لشركة البترول الوطنية الكويتية للربط بين مستودع الأحمدي للمحروقات البترولية ومصفاة ميناء الأحمدي.

الاقتراح المقدم من العضو السابق حمدي العازمي، بشأن زحزحة الساحة المقابلة للمنزل رقم 1 الواقع بمنطقة هدية شارع 3.



طلب شركة مشاريع الكويت القابضة تعديل مشروع تقسيم العقار الكائن بالقطعة رقم 9 بمنطقة المهبولة.